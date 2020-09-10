Больница на Октябрьском получила из России оборудование на 8 млн рублей

Оборудование передано больнице на передовой. Фото: ДАН

Донецкая городская больница №21, расположенная в прифронтовом поселке Октябрьский на севере города, получила новое оборудование, купленное на пожертвования жителей России на 8 млн рублей.

- Наши медицинские работники, особенно, что касается 21-й больницы, — герои. Мы продолжаем жить, продолжаем развиваться в силу наших возможностей, но нам помогает и Россия — жители регионов, которые понимают, сопереживают и оказывают поддержку, в том числе гуманитарную. Это — здорово, — отметил по завершению осмотра больницы Глава ДНР Денис Пушилин.

Переданы аппарат для хирургических вмешательств ARC 400, передвижной портативный цифровой рентгенаппарат с функцией флюорографа, который позволяет делать рентген тяжелым больным в палатах или на операционном столе. Более того, в него вмонтирован аккумулятор, который позволяет при отсутствии электричества делать до 700 рентген-снимков. Кроме того, переданы дозаторы для внутривенного вливания и новейший аппарат УЗИ, терапевтический магнитно-лазерный аппарат «Милта» и хирургические светильники.

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