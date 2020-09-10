Украинские военные трижды нарушили режим перемирия

Школа на Трудовских - результат перемирий. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские военные соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки, при этом трижды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, накануне подразделения ВСУ проводили инженерные работы на своих позициях вблизи населенных пунктов Красногоровка и Старогнатовка. Кроме того, в 19:30 украинские военные осуществили один взрыв в районе подконтрольного киевским властям села Гнутово.

В предыдущие сутки сообщалось о пяти случаях нарушений вооруженными формированиями Украины допмер и одном нарушении режима прекращения огня.

Ранее в ходе внеочередной встречи Контактной группы представителям Республики наконец-то удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной проверки позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новом клипе Юлии Чичериной снимаются дети Моторолы

Рок-певица поздравила дончан с Днем освобождения Донбасса (подробнее)