Под Горловкой траншеи проверят ДНР и Украина

Наблюдатели приедут проверить траншеи под Горловкой. ФОТО: Штаб ООС

Небольшой поселок Шумы стал стал самой горячей точкой на сегодняшний день. ВСУ там построили инженерные сооружения, укрепили траншеи, наплевав на Минские договоренности. Поселок имеет стратегическое значение – оттуда контролируется пункт пропуска «Майорск».

В ответ Глава ДНР отдал приказ на уничтожение этих сооружений. То есть открыть огонь. Потом дату обстрела перенесли на 9 сентября. А на следующий день стало известно, что Денис Пушилин отменил свой приказ об уничтожении инженерных сооружений. Это произошло после договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы. Туда приедут и сотрудники ОБСЕ. Инспекция назначена на 14:00 10 сентября.

- Мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций. Поэтому принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений, — отметил Глава ДНР.

Шумы, Чигари, Новгородское — все посёлки городского подчинения Дзержинска (Торецка), сейчас заняты украинскими военными. Именно отсюда они планируют наступление на ДНР с северного направления. До начало военных действий в Донбассе в Шумах проживало 95 человек.

По словам Пушилина, если в процессе проверки найдутся нарушение Киевом перемирия и украинская сторона не будет их устранять, Народная милиция уничтожит эти позиции самостоятельно.

Сейчас в Шумах стоят морские пехотинцы ВСУ и подтянута артиллерия на случай удара по траншеям.

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