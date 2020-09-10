11 сентября откроется гуманитарный коридор с Украиной

Гуманитарный коридор открывается дважды в неделю.
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 11 сентября.
- В пятницу, 11 сентября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, - сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Напоминаем, движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. для въезда в Республику необходимо заранее получить разрешение оперативного штаба, для выезда нужна украинская прописка.
Кроме того, все прибывшие с украинской стороны подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней.
С ЛНР граница тоже пока не открылась.
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