11 сентября откроется гуманитарный коридор с Украиной

Гуманитарный коридор открывается дважды в неделю. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 11 сентября.

- В пятницу, 11 сентября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, - сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Напоминаем, движение через пункт пропуска осуществляется дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. для въезда в Республику необходимо заранее получить разрешение оперативного штаба, для выезда нужна украинская прописка.

Кроме того, все прибывшие с украинской стороны подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней.

С ЛНР граница тоже пока не открылась.

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