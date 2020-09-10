Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 33 человек

Медицинские маски можно встретить только в больнице и то не везде. Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам первичных тестов за минувшие сутки коронавирус в ДНР диагностировали у 33 человек.

Уточняется, что в указанный период из лечебных учреждений выписаны 23 человека с дважды отрицательными тестами. Кроме того, зарегистрированы два летальных случая — мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 68 лет.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 2739 случаев заболевания: выздоровел 1361 человек, 1223 проходят лечение, умерли 155.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.

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