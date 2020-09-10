Солист ансамбля «Донбасс» завоевал победу на XXVIII Всероссийском фестивале в Ростове

Анатолий Миняйло исполнил песню «Родина». Фото: пресс-служба ансамбля "Донбасс"

Сегодня в Ростове завершился XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы», который открылся 5 сентября. В нынешнем году фестиваль был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках объявленного в Российской Федерации Года памяти и славы. Мероприятие объединило свыше 2 тысяч участников.

Среди них был солист Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Анатолий Миняйло. В ходе конкурсной программы 7 сентября в номинации «Академическое пение/соло» он исполнил песню «Родина» («Вижу чудное приволье»), завоевав звание лауреата первой степени.

Итоги фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы» были торжественно объявлены на церемонии награждения победителей в среду, 9 сентября.

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