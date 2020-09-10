В Мариуполе полиция стала виновником ДТП

Повреждения получил автомобиль, стоявший на светофоре. Фото: 0629 com.ua

Сегодня утром в Мариуполе на пересечении проспекта Металлургов и улицы Покрышкина произошло ДТП. Казус в том, что его виновником стал автомобиль полиции.

Как сообщил корреспондент местного сайта 0629 с места аварии, по предварительной информации, автомобиль полиции врезался в стоящий перед светофором Daewoo. От удара Daewoo покатился вперед.

В аварии никто не пострадал. Но оба автомобиля получили повреждения.

Сейчас на место ДТП прибыли патрульные полицейские и выясняют обстоятельства.

Тем временем, вчера в ЛНР в районе села Хорошее Славяносербского района во время работы в поле трактор наехал на скрытую противотанковую мину. Она была установлена там украинскими карателями еще в 2014 году. В результате взрыва трактор получил механические повреждения. Чудо, но водитель не получил ни одного ранения.

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