Погода в Луганске на день: 10 сентября небо будет оставаться ясным до самого вечера

За последние 170 лет 10 сентября в Луганске самая высокая температура воздуха составляла 34 градуса, а самая низкая – 1.4 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Луганске на 10 сентября по прогнозам синоптиков будет безоблачной. С самого утра и до позднего вечера небо будет ясным. Осадков также не предвидится. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 9 сентября до 21:00 10 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 24-29 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 7-9 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

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