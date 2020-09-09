Погода в Донецке на день: 10 сентября будет весь день безоблачно и без осадков

За последние 130 лет 10 сентября в Донецке самая высокая температура воздуха составляла 34 градуса, а самая низкая – 0,6 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода в Донецке на 10 сентября по прогнозам синоптиков будет безоблачной. С самого утра и до позднего вечера небо будет ясным. Осадков также не предвидится.

С 21.00 9 сентября по 21.00 10 сентября температура воздуха будет колебаться от 11 градусов тепла ночью до 25 градусов днем. Ветер западный. Скорость воздушных потоков будет составлять 2 – 6 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки в это время проводили веселые осенние ярмарки, люди спешили закончить с полевой работой. Обычно после этого дня начинались осенние проливные дожди.

Также наши предки заметили, что на 10 сентября нередко был слышен гром. Если действительно были слышны его отголоски, то он предвещал теплую осень.

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