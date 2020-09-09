В ЛНР трактор подорвался на мине, установленной украинскими боевиками

По данному факту Славяносербский РОВД МВД ЛНР проводит расследование Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ЛНР в районе села Хорошее Славяносербского района во время работы в поле трактор наехал скрытую противотанковую мину. Она была установлена там украинскими карателями еще в 2014 году. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В районе населенного пункта Хорошее житель нашей Республики, управляя трактором во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался на противотанковой мине, оставшейся на поле после бегства украинских карателей в 2014 году, — рассказал Филипоненко.

Мина сработала. В результате взрыва трактор получил механические повреждения. А вот водитель, будто в рубашке родился, на нем травм, ранений или других повреждений найдено не было. От госпитализации он также отказался.

Однако не все подобные случаи заканчиваются так удачно. В Луганске врачи двое суток не выходили из операционной, борясь за жизнь пострадавшего от взрыва гранаты семилетнего мальчика из Артемовска. Ребенок пережил несколько операций, но главная борьба еще впереди.

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