Делегаты из ДНР выиграли грант на форуме под эгидой ЮНЕСКО

Форум «Евразия Global» в 2020 году проходил под эгидой ЮНЕСКО. В нем участвовало больше 500 человек из 50 стран. Фото: пресс-служба «Молодой Республики»

Представители профсоюза работников образования и науки ДНР поучаствовали в Пятом Международном молодежном форуме «Евразия Global» под эгидой ЮНЕСКО. На нем им получилось выиграть грант российского Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил на брифинге депутат Народного Совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

— Представители профсоюза работников образования и науки выиграли международный грант Фонда Горчакова по обучению студенческого актива. Это очередной большой прорыв в области интеграции, в плане того, что участники нашей делегации могут защищать свои идеи и получать гранты, — сообщил Макаров.

Деньги гранта будут потрачены на сферу образования. На них будут организованы различные мероприятия и программы с привлечением зарубежных экспертов. Также известно, что они будут проводиться в одном из бизнес-центров Донецка. Однако время их реализации пока не определено из-за ситуации с COVID-19.

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