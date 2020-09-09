Глава ДНР Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении позиций ВСУ в поселке Шумы под Горловкой

С 27 июля в Донбассе действуют допмеры контроля перемирия, которые запрещают проводить инженерные работы на позициях Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин отметил свой предыдущий приказ об уничтожении инженерных сооружений ВСУ, расположенных возле поселка Шумы под Горловкой. Такое решение он принял по итогу внеочередных переговоров Контактной группы. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Главы ДНР.

— В связи с тем, что мы наконец-то добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы, — говорится в заявлении Главы Республики.

Кроме того, если в ходе проверки будет доказано, что Киевом были допущены дополнительные меры контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, то Народная милиция уничтожит эти позиции самостоятельно.

— Еще раз подчеркиваю, что приоритетом для нас является четкое и неукоснительное выполнение достигнутых на Минской площадке договоренностей. Тем не менее представители Украины должны ясно осознавать, что мы тщательно следим за ситуацией с выполнением данных договоренностей и не намерены закрывать глаза на факты грубейших нарушений с украинской стороны, — добавил Денис Пушилин.

Напомним, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин выдвинул требование Киеву устранить нарушения на позициях ВСУ под Горловкой. Иначе 9 августа Народная милиция откроет огонь по сооружениям. Но этого так и не произошло. Вместо этого стороны провели переговоры.

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