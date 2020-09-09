Самый лучший день еще наступит: Дети из онкоотделения записали трогательное видео для Григория Лепса

Дети из онкоотделения в Донецке записали трогательное видео для Григория Лепса в надежде, что он его увидит. Фото: благотворительный фонд "Время Добрых"

8 сентября Донецке прошел большой концерт с участием известного российского исполнителя Григория Лепса. Места для зрителей на площади Ленина не хватало. Они выходили даже на проезжую часть, чтобы посмотреть его концерт и спеть хиты. Благо организаторы это предвидели и движение транспорта в центре было приостановлено.

Были и те, кто никак не мог попасть на концерт – пациенты детского донецкого онкоотделения. Дети записали для Григория Лепса трогательное видео-обращение.

— Рак не уходит на праздники и выходные, а детскую боль и слезы нельзя поставить на паузу, как песню. Мы уверены, что детские мечты должны сбываться! И однажды наши выздоровевшие и повзрослевшие дети посетят не один концерт Григория, — пишут сотрудники благотворительного фонда «Время Добрых». — У наших детей одна мечта на всех – жить! Мы очень надеемся, что у маленьких онкобольных детей наступит самый лучший день – день без страданий и рака…

Главная героиня видео Диана Лаврова. Девочке всего 14 лет, а она уже борется с такой безжалостной болезнью, как острый лимфобластный лейкоз. Сейчас на ее лечение благотворительный фонд «Время добрых» собирает сумму 399 тысяч рублей. В видео девочка сказала, что хочет передать ему подарки, сделанные собственными руками, и получить автограф звезды. После этого показали и других пациентов онкоотделения. Они процитировали строчки из песни «Жить» и спели их хором.

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