Как повторно получить паспорт РФ жителю ДНР

Кроме того, документы должны быть поданы не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, которые послужили основанием для замены паспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получение первого паспорта гражданина Российской Федерации жителями Республики осуществляется по упрощенной схеме. А вот повторная выдача документа уже проходит по общепринятым стандартам. Замена паспорта по каким-либо причинам происходит исключительно на территории России. Об этом уточнила старший инспектор по особым поручениям Миграционной службы МВД ДНР Ольша Рендоренко.

— Для замены паспорта гражданам необходимо обратиться в любое территориальное подразделение по вопросам миграции МВД РФ по предварительной записи или посредством Единого портала оказания государственных услуг, — рассказала Рендоренко.

Также старший инспектор добавила, что для повторной выдачи паспорта жителю Республики понадобится стандартный набор документов: заявление о выдаче и замене паспорта; сам паспорт, подлежащий замене; две фотографии; документ воинского учета (если есть основания); свидетельство о заключении или расторжении брака.

Этот пакет документов нужно отнести в Миграционную службу РФ. Госпошлина для замены паспорта составляет 300 рублей. Если гражданин обращается в миграционное отделение по месту жительства (регистрации), то документ можно будет получить на руки уже через 10 дней, а если по месту обращения – то через 30 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе украинские пограничники «по наводке» задержали на КПВВ женщину с гирокомпасом

29-летняя луганчанка направлялась в ЛНР через пункт пропуска «Станица Луганская» (подробнее)