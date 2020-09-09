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Как повторно получить паспорт РФ жителю ДНР

В Миграционной службе МВД ДНР уточнили, что замена российского паспорта жителем ДНР происходит только на территории РФ
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Кроме того, документы должны быть поданы не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, которые послужили основанием для замены паспорта

Кроме того, документы должны быть поданы не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, которые послужили основанием для замены паспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получение первого паспорта гражданина Российской Федерации жителями Республики осуществляется по упрощенной схеме. А вот повторная выдача документа уже проходит по общепринятым стандартам. Замена паспорта по каким-либо причинам происходит исключительно на территории России. Об этом уточнила старший инспектор по особым поручениям Миграционной службы МВД ДНР Ольша Рендоренко.

— Для замены паспорта гражданам необходимо обратиться в любое территориальное подразделение по вопросам миграции МВД РФ по предварительной записи или посредством Единого портала оказания государственных услуг, — рассказала Рендоренко.

Также старший инспектор добавила, что для повторной выдачи паспорта жителю Республики понадобится стандартный набор документов: заявление о выдаче и замене паспорта; сам паспорт, подлежащий замене; две фотографии; документ воинского учета (если есть основания); свидетельство о заключении или расторжении брака.

Этот пакет документов нужно отнести в Миграционную службу РФ. Госпошлина для замены паспорта составляет 300 рублей. Если гражданин обращается в миграционное отделение по месту жительства (регистрации), то документ можно будет получить на руки уже через 10 дней, а если по месту обращения – то через 30 дней.

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