13 новых случаев коронавируса в ЛНР были выявлены медиками за прошедшие сутки

Ограничительные меры в ЛНР для противодействия распространения коронавируса также постепенно ослабляют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медики за прошедшие сутки выявили 13 человек с коронавирусом в ЛНР, а также зарегистрировали еще один летальный случай. Об этом говорится в отчете пресс-службы министерства здравоохранения Республики.

— Всего по состоянию на 9 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 754, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Минздраве ЛНР добавили, что с начала пандемии коронавируса в ЛНР было выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 636 человек и зарегистрировано 20 летальных случаев.

Тем временем, в ДНР начался спад уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки местные медики выявили всего семь носителей вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 сентября 2020 года: Уровень заболеваемости COVID-19 в Республике снизился

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 9 сентября 2020 года (подробнее)