Портреты освободителей Донбасса от "Арт-Таран" передадут на хранение в музеи и дворцы культуры ДНР

Арт-объекты создавались на глазах у десятков зрителей под аккомпанемент музгруппы «Simplex» и театра-студии «4 этаж». Фото: пресс-служба «Молодой Республики»

8 сентября художники-активисты из проекта «Арт-Таран» на бульваре Пушкина в Донецке нарисовали три портрета освободителей Донбасса и Орден Отечественной войны. Эти работы будут переданы на хранение в музеи и дворцы культуры разных городов ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— 7 художников, среди которых профессионалы, а также студенты кафедры дизайна и аrt-менеджмента Донецкого национального университета работали в технике акриловой росписи. Ребята создали 4 арт-объекта, 3 из них – портреты героев-освободителей Донбасса: Лидия (Лилия) Владимировна Литвяк, Василий Михайлович Пономарёв, Александр Васильевич Покликушкин. Последний же представляет собой изображение Ордена Отечественной войны, – поделилась руководитель проекта «Арт-Таран» Дарья Трошкина.

Добавим, что творческая группировка "Арт-Таран" нарисовала такие известные граффити в Донецке, как портрет Арсена Павлова "Моторолы" на многоэтажке и 12-метровую надпись "Молодость" на День молодежи. Также ее члены представляли Республику на российском форуме "Таврида - 2020".

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