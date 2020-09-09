За прошедшие сутки медики выявили всего семь новых случаев заболевания коронавирусом в ДНР

Тем временем в Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Минздрава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно результатам тестов на COVID-19, полученным в лаборатории 8 сентября, коронавирус в ДНР выявили всего у семи человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

—Выявлено 7 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая - женщины в возрасте 79 и 66 лет. По состоянию на 9 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 127 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего по состоянию на утро 9 сентября коронавирус в ДНР был выявлен у 2706 человек. Лечение от COVID-19 продолжают 1215 пациентов. Из больниц выписаны 1228 человек с дважды отрицательным результатом теста на вирус. Также зарегистрировано всего 153 летальных случаев.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

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