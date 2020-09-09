Глава ДНР Денис Пушилин: «Доблесть советских солдат стала ярким примером для современных защитников Донбасса»

Денис Пушилин поздравил с Днем освобождения Донбасса жителей и гостей Республики. Фото: Официальный сайт Главы ДНР

8 сентября в Донецке прошел первый с начала пандемии большой концерт с участием приглашенной звезды из России. Он был приурочен к памятной дате – День освобождения Донбасса. Но перед выходом на сцену Григория Лепса Глава ДНР Денис Пушилин поздравил всех жителей и гостей Республики с годовщиной.

— Сегодня у всех жителей Донбасса большой праздник. 77 лет назад Красная армия разгромила нацистов и изгнала их из Донецкого края. Подвиг героев-освободителей навсегда вписан в нашу историю. Доблесть советских солдат стала ярким примером для современных защитников Донбасса, — отметил Денис Пушилин.

Но даже сегодня жители Донбасса не могут спать спокойно. Теперь угроза их жизни - со стороны карательных батальонов Киева.

— Сегодня уже под украинскими знаменами последователи нацистов, поверженных в годы Великой Отечественной войны, пытаются осквернить нашу землю. Много горя они принесли с собой в Донбасс. Тысячи погибших, десятки тысяч разрушенных домов, искалеченные судьбы людей, убитые и раненые дети – все это на совести бандитов карательных батальонов, — добавил Глава Республики.

Но даже несмотря на все невзгоды, сломить жителей Донбасса невозможно. Глава ДНР вспомнил подвиг шахтеров, сталеваров, учителей, врачей, студентов и других рабочих, которые встали на защиту Родины.

— Мы, как и наши предки, выстояли! Мужество и самопожертвование защитников Донецка, Снежного, Шахтерска, Иловайска и Дебальцево навсегда будут вписаны в героическую летопись Донбасса! Нас не сломить! С праздником, друзья! Победа будет за нами! — сказал в заключение Денис Пушилин.

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