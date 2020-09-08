День освобождения Донбасса 2020: В Донецке идет концерт популярного певца из России Григория Лепса

В Донецке идет концерт популярного певца из России Григория Лепса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 19 часов на столичной площади Ленина начался концерт популярного российского исполнителя Григория Лепса.

Вся площадь и прилегающие улицы забиты людьми, а народ все прибывает и прибывает. Люди стекаются со всего Донецка. Едут из других городов Республики на машинах и автобусах. Макшоссе и проспект Ильича – сплошная пробка. И это уже после начала концерта.

- Мы не сумели попасть на площадь Ленина, поэтому послушаем выступление артиста издали, - говорит Виктория Орлова.

Григорий Лепс будет выступать до 21 часа.

- Продолжительность два часа. Это полноценный сольный концерт, - сообщил «КП» директор артиста.

После концерта городские власти обещают обеспечить дончан транспортом для развозки по домам. Маршрутки будут отправляться с автостанций «Центр» и «Крытый рынок».

Впрочем, Виктория с друзьями собираются гулять по Донецку до утра. Ведь сегодня отменили на один день комендантский час…

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