В Донбассе украинские пограничники «по наводке» задержали на КПВВ женщину с гирокомпасом

Изъятые приборы имеют двойное назначение. Фото ГПСУ

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» украинские пограничники обнаружили запрещенные к перемещению через линию разграничения товары. Их пыталась провезти 29-летняя женщина, направлявшаяся в ЛНР.

- Информацию о намерениях незаконно провезти товары пограничники получили заранее от отдела внутренней и собственной безопасности. Среди вещей у женщины обнаружили гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра. Они являются товарами двойного назначения (в том числе военного. - Авт.), а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием, – отчитались в Госпогранслужбе Украины.

Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тысячи гривен (55 тысяч рублей).

Женщина пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в Луганск попросили знакомые. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета, она оценила свои услуги в 200 гривен (500 рублей).

Вполне возможно, что операция с задержанием изначально была «подставой». Поэтому жителям ЛНР и ДНР надо всегда интересоваться содержимым передач, которые им дают даже хорошо знакомые люди.

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