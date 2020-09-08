Борис Грызлов: В сегодняшнем конфликте на стороне Донецка и Луганска – воля народа, международное право, историческая правда

Борис Грызлов поздравил дончан и луганчан с праздником. Фото: lug-info.com

Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов поздравил жителей республик с годовщиной освобождения Донбасса от фашистов.

- Подвиг солдата Великой Отечественной войны вдохновляет тех, кто сегодня трудится в Донбассе, кто защищает Донбасс от новой угрозы с запада. Народ Донбасса оказал несокрушимый отпор украинским наследникам нацизма, защитил свое право жить на родной земле, говорить на родном языке, свято хранить историческую память. И это вновь подтвердили события 2020 года, Года Памяти и Славы, – заявил Борис Грызлов.

Он отметил, что киевская власть старается сорвать реализацию Минских соглашений, стереть память о Великой Отечественной войне.

- Эти попытки не имеют перспективы, они только подтверждают, что в сегодняшнем конфликте на стороне Донецка и Луганска – воля народа, международное право, историческая правда, - подчеркнул полпред России.

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