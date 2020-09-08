В Славянске 60-летней женщине взрывом оторвало пальцы на руках, когда она разбивала кусок соли «неустановленным предметом»

После операции женщине необходима реабилитация и протезирование кистей обеих рук. Фото: Скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

В подконтрольном Украине Славянске 60-летней женщине оторвало пальцы на руках, когда она разбивала кусок соли «неустановленным предметом». Его нашла на работе в гараже.

- Хотела разбить кусок каменной соли, варила есть кутятам. В ящике валялось что-то железное. Стукнула им раз – и все, – вспоминает Татьяна Бережная.

Татьяну прооперировали в больнице Славянска.

- Она поступила с тяжелыми травмами верхних конечностей, с общим тяжелым состоянием, с большой кровопотерей. Минно-взрывная травма обеих кистей, – говорил травматолог Михаил Шевченко.

После операции женщине необходима реабилитация и протезирование кистей обеих рук.

Тем временем, полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Впрочем, вряд ли кто-то покушался на пожилую женщину. Скорее всего, в руках у жительницы Славянска оказался боеприпас. В 2014 году за этот донбасский город шли тяжелые бои.

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