9 сентября в трех районах Донецка отключат воду

В Донецке проводят ремонтные работы по подготовке водопроводов к зиме. Фото: donvoda.com

В Донецке, в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период, будут остановлены «Кировский» и «Южный» водопроводные узлы. Об этом сообщили в администрации столицы ДНР.

- По этой причине с 8:00 9 сентября до 8:00 10 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители трех районов Донецка, - говорится в сообщении.

В мэрии назвали районы, жителям которых надо запастись водой:

- Кировский район: весь, кроме микрорайона «Текстильщик», поселков «Бирюзова» и «Абакумова», пгт Старомихайловка;

- Ленинский район: микрорайоны: «Голубой» и «Звездный»; посёлки «Успеновка» и «Новостройка»; улицы: Куприна, 54-72, Молодежная, 1-9, Героев Панфиловцев, 1-11, Танкистов, Малахова, 1-7а; хутор «Широкий», «Военный городок»;

- Петровский район: частный сектор, улицы: Брусничная, Корганова, Гайдара, Борисовых, Комсомола Украины, Гоголя, Глазунова, Готвальда.

Тем временем, в компании «Вода Донбасса» сообщили, что в связи с ремонтными работами будет остановлена Донецкая фильтровальная станция с 10:00 9 сентября до 17.00 11 сентября.

- Подача воды на Донецк будет сокращена на 10-15 % на период проведения работ. Пуск Донецкой фильтровальной станции планируется начать с 10.00 12 сентября. На стабилизацию режима водоснабжения потребуется двое суток после запуска фильтровальной станции, - говорится в сообщении.

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