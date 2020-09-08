Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки умер от COVID-19 житель Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

От коронавируса в ЛНР в минувшие сутки умер один житель. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 20 летальных случаев заражения опасной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 741. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 635 человек, - говорится в сообщении.

Тем временем, Луганская городская поликлиника № 11 временно – с 5 по 18 сентября включительно - приостановила прием пациентов из-за проведения профилактических мероприятий для предупреждения массового распространения COVID-19.

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