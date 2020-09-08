Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписали 20 жителей после выздоровления от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 13 жителей. За это время 20 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлены 13 случаев заболевания COVID-19, из них 1 случай был выявлен у прибывшего из Украины. В остальных случаях коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2699. На лечении сейчас находятся 1210 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1338 человек. Из них 20 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 3 летальных случая – умерли мужчины в возрасте 90 и 66 лет и женщина в возрасте 90 лет. Всего в ДНР от опасной инфекции умер 151 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 127 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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