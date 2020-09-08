День освобождения Донбасса 2020: Действие комендантского часа в ДНР приостановят в ночь на 9 сентября

На период комендантского часа в Донецке будет усиленное патрулирование улиц Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Действие комендантского часа в ДНР приостановят в ночь на 9 сентября в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса. На период отмены ограничений в Донецке будет усиленное патрулирование улиц.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился приостановить действие комендантского часа в ДНР в период с 23.00 8 сентября до 04.00 9 сентября. Документ был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Также Денис Пушилин дал поручение министру внутренних дел ДНР Алексею Дикому на период отмены ограничений организовать усиленное патрулирование улиц.

Напомним, что в День освобождения Донбасса в Донецке выступит популярный российский артист Григорий Лепс. Концерт пройдет на площади Ленина с 19 до 21 часа. После его окончания власти Донецка выделят транспорт для развозки жителей по домам.

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