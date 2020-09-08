День освобождения Донбасса 2020: В Донецке открыли монумент «Памяти павших»

Памятник посвящен неизвестным солдатам, которые погибли в 1941 году. Фото: denis-pushilin.ru

В честь Дня освобождения Донбасса 7 сентября в столичном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола открыли монумент «Памяти павших». Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Для нас в этот год особенно важно вспомнить героические вехи той Великой Победы. Мы на своем опыте знаем, какой ценой дается свобода и независимость, и со своей стороны делаем все возможное, чтобы память о героизме, мужестве, самопожертвовании передавалась из поколения в поколение. Чтобы наша молодежь видела и имела возможность ощутить все важное, что касается нашей истории, все те моменты, которые позволили нам просто жить, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин, который принял участие в открытии монумента.

Скульптура работы народного художника Российской Федерации Владимира Переяславца была доставлена в Республику благодаря уроженцу Донбасса меценату Владимиру Некрасову. В 2018 году он подарил Донецку памятник святому равноапостольному князю Владимиру.

Представитель мецената Людмила Черных сообщила, что автор монумента Владимир Переяславец, к сожалению, не дожил до этого дня около месяца.

- Памятник посвящен ребятам, которые погибли в 1941 году, неизвестным солдатам. Мы помним, мы обязаны помнить! – подчеркнула Людмила Черных.

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