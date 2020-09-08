В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному трехлетнему Леше Алексашенко

Необходима сумма на лечение была собрана. Фото: Время добрых

В благотворительном фонде «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение Леши Алексашенко. Трехлетний мальчик борется со светлоклеточной саркомой левой почки.

- А вы верите в чудеса? Наша команда верит! Ведь как иначе назвать то, что сбор для Лёшеньки Алексашенко закрыт? Нам так радостно, что трагедия одного малыша объединила тысячи добрых сердец, - написали волонтеры. -Благодаря вашей помощи онкобольные дети получают огромный шанс на счастливое и здоровое детство. Детство без рака и боли.

На лечение необходимо было собрать 410 тысяч рублей. В общем итоге, небезразличные люди прислали на счета благотворительного фонда и лично принесли в офис организации – 450 тысяч рублей.

- Пересбор в размере 40 347 рублей будет направлен на помощь подопечной Фонда Головченко Кире, 7 лет. Диагноз медуллобластома. Для оплаты экстренного МРТ с болюсным усилением в Российской Федерации, - рассказали в благотворительном фонде.

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