Погода в Донецке на день: Столбик термометра поднимется до +30 градусов

Погода в Донецке будет теплой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Во вторник, 8 сентября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 30 градусов выше нуля.

- Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Донецке будет пасмурной до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 30 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 28 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,6 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: «Большой урожай рябины - к морозу»

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