Погода в Луганске на день: 8 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков

Температура воздуха прогреется до +32 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По прогнозу синоптиков, погода в Луганской Народной Республике 8 сентября будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +32 градусов.

- С 21.00 7 сентября до 21.00 8 сентября на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ветер ночью восточный 7-12 метров в секунду, днем юго-западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке на лечение трехлетней девочки собрали 380 тысяч рублей

Радомира Баша борется с онкологией (подробности)