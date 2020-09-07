ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР

Огонь вели из крупнокалиберного пулемета. Фото: штаб «ООС»

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Голубовское, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- 7 сентября 2020 года зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики в 15.30 из района поселка городского типа Новотошковское открыли огонь из крупнокалиберного пулемета в направлении поселка Голубовское.

- Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, - сказали в представительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Луганска получил 12 лет тюрьмы за сотрудничество с СБУ

Луганчанин был завербован украинскими спецслужбами (подробности)