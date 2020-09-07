На Саур-Могиле откроется выставка «Музей под открытым небом»

Выставка будет работать 8 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выставка «Музей под открытым небом с экспозицией о событиях и героях Великой Отечественной войны» донецкого краеведческого музея откроется на Саур-Могиле. Об этом сообщила заведующая отделом научно-просветительской работы донецкого краеведческого музея Татьяна Фарафонова.

- 8 сентября на мемориальном комплексе «Саур-Могила» — отделе Донецкого республиканского краеведческого музея состоится презентация передвижной выставки «Музей под открытым небом с экспозицией о событиях и героях Великой Отечественной войны», — сказала Фарафонова.

Она отметила, что дополнением выставки станут подлинные экспонаты из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея: документы, фотографии, образцы оружия периода ВОВ, снаряжения, обмундирования и личные вещи наших земляков, принимавших участие в освобождении советского народа от немецко-фашистских захватчиков. Всего будет представлено более 100 подлинных экспонатов.

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