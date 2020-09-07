Сигареты из ДНР «приплыли» в Евросоюз по Кальмиусу

На территории частного домовладения в Гранитном обнаружили микроавтобус с ящиками контрабандных сигарет. Фото: don.gp.gov.ua

Двое жителей из подконтрольных Украине Дзержинска (переименован в Торецк) и Гранитного использовали реку Кальмиус для переправки крупных партий сигарет из ДНР в незалежную. Контрабандистов задержали украинские правоохранители после получения 224 ящиков сигарет. Их стоимость оценили в 4,5 миллиона гривен (11,7 миллиона рублей).

- Злоумышленники переправили товар на плавсредствах по реке Кальмиус. После чего собирались перевезти груз с помощью почтового сервиса в другие регионы Украины. Кроме того, через Львовскую и Волынскую области планировали транспортировать сигареты в страны Европейского союза, - сегодня отчитались в украинской прокуратуре Донецкой области.

Отметим, что село Гранитное находится возле линии разграничения на юге Донбасса. Через населенный пункт протекает река Кальмиус.

Сейчас ищут тех, кто причастен к организации канала сбыта. Его невозможно было наладить без участия украинских военных. Выходит, война – совсем не помеха для контрабандного бизнеса.

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