Житель Луганска получил 12 лет тюрьмы за сотрудничество с СБУ

Луганчанин отбывает наказание. Фото: supcourtlnr.su

За сотрудничество со службой безопасности Украины житель Луганска получил 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.

- Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что в 2018 году, находясь в подконтрольном Киеву Северодонецке, луганчанин был завербован сотрудниками СБУ.

- В качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполнял задания специальных служб по вербовке лиц из числа военнослужащих Народной милиции ЛНР и сотрудников Министерства внутренних дел ЛНР в целях собирания и передачи сведений, интересующих СБУ, - рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Приговор вступил в законную силу.

В настоящее время осужденный отбывает наказание, - добавили в Генпрокуратуре.

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