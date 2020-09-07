Житель Луганска получил 12 лет тюрьмы за сотрудничество с СБУ

Луганчанин отбывает наказание. Фото: supcourtlnr.su
За сотрудничество со службой безопасности Украины житель Луганска получил 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.
- Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре рассказали, что в 2018 году, находясь в подконтрольном Киеву Северодонецке, луганчанин был завербован сотрудниками СБУ.
- В качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполнял задания специальных служб по вербовке лиц из числа военнослужащих Народной милиции ЛНР и сотрудников Министерства внутренних дел ЛНР в целях собирания и передачи сведений, интересующих СБУ, - рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР.
Приговор вступил в законную силу.
В настоящее время осужденный отбывает наказание, - добавили в Генпрокуратуре.
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