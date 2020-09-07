Комендантский час в ДНР приостановят в День освобождения Донбасса

На период отмены ограничений в Донецке будет усиленное патрулирование улиц Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился приостановить комендантский час в ДНР в период с 23.00 8 сентября до 04.00 9 сентября. Документ был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23.00 8 сентября до 04.00 9 сентября, - сказано в тексте документа.

Денис Пушилин дал поручение министру внутренних дел Донецкой Народной Республики Алексею Дикому на период отмены ограничений организовать усиленное патрулирование улиц.

Напомним, что на День освобождения Донбасса в Донецке выступит Григорий Лепс. Концерт пройдет на центральной улице столицы. Начало в 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: Наши студенты получили больше восьми тысяч российских дипломов

Руководитель ведомства рассказал «Комсомолке» о высшем образовании в Республике (подробности)