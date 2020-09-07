Украинская армия обстреляла «Вольво-центр» и Красный Партизан

ВСУ продолжают стрелять по республикам Донбасса. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины количество нарушений режима прекращения огня составило два раза, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что на донецком направлении киевские силовики применяли стрелковое оружие, а на горловском – гранатомет.

- Под огнем украинских военных оказался район «Вольво-центра» на севере Донецка и поселок Красный Партизан, - отметили в ведомстве.

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