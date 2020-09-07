Коронавирус в ДНР: Новых случаев заражения не выявлено

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 2686 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено из-за санобработки в лаборатории. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 6 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республики была выявлена у 2686 жителей. Из этого числа 1318 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 148 летальных случаев.ю

- Лечение продолжают 1220 пациентов, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

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