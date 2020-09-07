Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 87 жителей

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 741 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что по результатам последних проведенных исследований коронавирус в ЛНР выявлен еще у четырех жителей.

- Всего по состоянию на 9.00 7 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 741, - говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 635 человек.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

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