Украинские военные устроили перестрелку, в результате: один из них ранен, другой - погиб

Украина скрывает небоевые потери. Фото: штаб "ООС"

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали перестрелку на позициях киевских силовиков в районе хутора Причепиловка.

- Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирована перестрелка на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады в районе населенного пункта Причепиловка, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. - В целях исключения обвинений в рамках координационного механизма украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) уведомлена о данных фактах.

Несмотря на действующее перемирие и меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, командование так называемой операции объединенных сил «не в состоянии полностью контролировать действия боевиков вооруженных формирований Украины».

В результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии. А чтобы скрыть небоевые потери в этом решили обвинить военных ЛНР.

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