Погода в Донецке на день: 7 сентября в ДНР будет +28

Осень не спешит в Донецк. Фото: Евгении Ка

Традиционно осень в Донбассе наступает после октября, а солнышко дарит ласковое и почти летнее тепло еще очень долго.

И хотя в последние дни в Донбасс пришло незначительное снижение температуры, однако, 7 сентября в ДНР пройдет без осадков.

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Донецке прояснится. Днем температура воздуха будет +28, вечером +17.

В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму.

МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности, а потому поостерегись разжигать огонь на природе и всегда следите, чтобы затушить костер после себя.

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