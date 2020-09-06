Погода в Луганске на день: 7 сентября в ЛНР пройдет без осадков

Лето не спешит покидать Донбасс. Фото: Евгении Ка

Лето не спешит покидать Донбасс.Температура воздуха в ЛНР 7 сентября будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем.

- С 21:00 6 сентября до 21:00 7 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 26-28 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

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