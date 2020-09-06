Украина заявляет, что желает сохранить перемирие и тут же обстреливает территории Республики

Перемирие под угрозой срыва. Фото: Штаб "ООС"

Сегодня, 6 сентября, в Офисе президента Украины в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, посвященное ситуации в Донбассе после поставленного главой ДНР ультиматума.

В мероприятии, в частности, приняли участие вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции «оккупированных территорий» Резников, министр обороны Украины Таран и представители Генерального штаба ВСУ.

- Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, которого удалось достичь 27 июля. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия в Донбассе, – рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук.

Все это происходит на фоне регулярных нарушений перемирия со стороны Украины. Сегодня, впервые за неделю, ВСУ обстреляли окрестности Донецка и Ясиноватой.

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