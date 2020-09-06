Украина впервые за неделю открыла огонь по окрестностям Донецка и Ясиноватой

Украина нарушила перемирие. Фото: Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по району «Вольво-центра» на севере Донецка и поселку Красный Партизан под Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что по «Вольво-центру» огонь был открыт в 16:00 со стороны населенного пункта Пески. Применялось стрелковое оружие. В направлении Красного Партизана стреляли в 16:25 из автоматического станкового гранатомета. Была выпущена одна граната.

В предыдущий раз украинские военные открывали огонь по территории Республики 30 августа.

Напоминаем, Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

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