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Коронавирус Covid-19

В ЛНР за все время выявлено 737 случаев заражения коронавирусом

Из них 19 случаев были смертельны
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Эта ситуация далека от пандемии.

Эта ситуация далека от пандемии.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Медики ЛНР зарегистрировали 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 6 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 737, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 632 человека.

С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Тем временем, на Украине за сутки зарегистрировано 2107 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 135 894 человек, умерло 2846 пациентов.

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