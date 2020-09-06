В ЛНР за все время выявлено 737 случаев заражения коронавирусом

Эта ситуация далека от пандемии. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Медики ЛНР зарегистрировали 737 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 6 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 737, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 632 человека.

С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Тем временем, на Украине за сутки зарегистрировано 2107 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 135 894 человек, умерло 2846 пациентов.

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