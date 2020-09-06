Командир ВСУ сломал подчиненному ногу в ходе допроса

Повсеместная наркотическая зависимость украинских военнослужащих вынуждает командование подразделений идти на крайние меры. Фото: штаб "ООС"

Командир батальона 24-й бригады ВСУ сломал ногу подчиненному, пытаясь установить канал поставок наркотиков в соединение.

- Так, командир мотопехотного батальона 24-й бригады майор Гребенник во время проверки несения службы подчиненными на опорном пункте в районе населенного пункта Троицкое обнаружил на позиции находящегося под действием наркотиков солдата Гох, -сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - При проведении допроса подчиненного, пытаясь установить канал поставок наркотиков, Гребенник сломал солдату Гох ногу.

Только спустя сутки комбат доставил военнослужащего в северодонецкий военный госпиталь. Согласно объяснениям солдата, травму он получил, якобы при проведении инженерных работ на одной из позиций из-за неосторожности.

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