Украина размещает военную технику вблизи жилых районов на Луганщине

Результаты перемирий в Донбассе. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых районах села Лобачево.

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, одна боевая машина пехоты и одна боевая бронированная машина - в жилых районах населенного пункта Лобачево, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Данный факт является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напоминаем, ранее Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия.

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