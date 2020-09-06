Украина размещает военную технику вблизи жилых районов на Луганщине

Результаты перемирий в Донбассе.
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых районах села Лобачево.
- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, одна боевая машина пехоты и одна боевая бронированная машина - в жилых районах населенного пункта Лобачево, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Данный факт является нарушением дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напоминаем, ранее Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия.
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