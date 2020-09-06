В ДНР выявлены 16 новых случаев коронавируса

Занятия в учебных учреждениях проходят в прежнем режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики ДНР диагностировали в минувшие сутки 16 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 5 сентября, выявлено 16 случаев заболевания, – сказано в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике подтверждено 2686 случаев заболевания: выздоровело 1318 человек, 1220 проходят лечение, умерло 148.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

На Украине за сутки зарегистрировано 2107 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусной инфекцией 135 894 человек, умерло 2846 пациентов.

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