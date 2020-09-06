Украина огонь не открывает, но продолжает нарушать дополнительные меры контроля перемирия

Обстрелов за прошедшие сутки не зафиксировано. Фото: штаб "ООС"

Украинские военные соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки.

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там отметили три нарушения условий дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия со стороны украинских силовиков: на позициях ВФУ у населенных пунктов Григорьевка и Красногоровка наблюдались взрывы, у Верхнеторецкого – мощный взрыв, в результате которого сгорела долговременная огневая точка, а также около десятка разрывов минно-взрывных заграждений.

Напоминаем, Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ Народной милиции Республики открыть огонь по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ под Горловкой из-за неоднократного нарушения украинской стороной одного из пунктов дополнительных мер контроля перемирия. Соответствующее заявление размещено на сайте лидера государства.

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