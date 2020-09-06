Рок-музыкант Вадим Самойлов и журналист Алексей Худяков презентовали книгу о Донбассе

Книга будет интересна людям разных возрастов, как в Донбассе, так и в России. Фото: ДАН

Российский журналист Алексей Худяков представил в пресс-центре Донецкого агентства новостей энциклопедию «Сделано в Донбассе».

- Я сам родом из Москвы, уже более 10 лет приезжаю в Донбасс и не перестаю удивляться его богатствами. Мне захотелось рассказать о нем в России, поэтому и был начат этот проект, который привел к созданию такой красочной и интересной книги, — сказал Худяков.

Книга насчитывает 224 страницы и состоит из четырех разделов: «Искусство», «Люди», «Достопримечательности» и «Предприятия». В ней собрано более 150 статей, которые охватывают период с XVII века и до современности. Кроме того, в ней представлены авторские карты достопримечательностей региона, в конце дан алфавитный указатель.

Вадим Самойлов отметил, что повествование профессиональное, изящное, немногословное, по делу, а также, что эту книгу он прочитал сразу.

Напомним, что Самойлов приехал в Республику на этот раз с небольшим туром. Он уже посетил несколько городов, где дал концерты в рамках фестиваля талантов «Время Победы».

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