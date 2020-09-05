Погода в Луганске на день: 6 сентября утром и ночью ожидается гроза

По предварительному прогнозу, 7 – 8 сентября ожидается повышение температурного фона на пару градусов Фото: Алина Ефименко

Погода в Луганске 6 сентября по прогнозам синоптиков будет облачной с редкими прояснениями, а также без существенных осадков. Но, тем не менее, утром и ночью стоит ожидать дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 5 сентября до 21:00 6 сентября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами гроза; ветер восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 26-28 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

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